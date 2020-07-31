ГИМС ловила суда-нарушители на водоемах Карелии

Сотрудники МЧС провели патрулирование акваторий республики. Во время рейда было проверено семь маломерных судов, проведено освидетельствование одного из них.

Выявлено административное правонарушение (нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при их высадке с судов водного транспорта либо с маломерных судов).

С судоводителями и пассажирами, а так же гражданами, отдыхающими на воде, проведены профилактические беседы о правилах безопасности на водоёмах в летний период, а также в период навигации 2020 года. Были разъяснены требования нормативно-правовых документов в части регистрации маломерных судов.

Главное управление МЧС по РК обращает особое внимание всех судоводителей, что перед выходом на водные объекты необходимо постоянно проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми спасательными средствами.

Выход на водные объекты разрешён маломерным судам, состоящим на учете в ГИМС МЧС России. Судоводители маломерного транспорта обязательно должны иметь удостоверение на право управления маломерным судном.