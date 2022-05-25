Групповой несчастный случай произошел на ТЭЦ в Петрозаводске

На петрозаводской ТЭЦ 16 мая произошел несчастный случай. Пострадали работники общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт», сообщили в Государственной инспекции труда Карелии.

В ходе работ на клапане случился выброс горячей воды, пострадали люди. Они получили ожоги различной степени. Пострадавших госпитализировали. Ведомство разбирается в случившемся на ТЭЦ. О состоянии пострадавших, а также сколько конкретно людей получили ожоги – в инспекции не уточнили. (фото «Петрозаводск говорит»)