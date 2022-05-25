При опрокидывании автомобиля на севере Карелии пострадали два ребенка

В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали вчерашнюю аварию, произошедшую на севере республики. В ДТП пострадали четыре человека.

По данным ведомства, в 6:14 на 768-м километре трассы «Кола» в Беломорском районе 24-летний водитель автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет.

В аварии пострадали водитель и трое пассажиров - 24-летний мужчина и две 15-летние девочки.

Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка. Фото ОПС по Беломорскому району