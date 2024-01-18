Группа русскоговорящих финнов обратилась в суд из-за закрытых границ

Группа русскоговорящих жителей Суоми направила жалобу в суд из-за решения властей о закрытии границы с Россией до 11 февраля.

С жалобой они обратились в Высший административный суд, сообщает вещатель Yle. Ранее аналогичные жалобы направляли и на предыдущие решения о временном закрытии КПП.

По мнению группы русскоязычных финнов, решения властей Финляндии дискриминируют русскоязычное меньшинство и нарушают права, а также в числе прочего ограничивают право на свободу передвижения.

По информации издания, Высший административный суд контролирует законность решений властей.

Ранее стало известно, что русскоязычные финны стали получать гневные послания. // фото unsplash.com/ Joakim Honkasalo