Финны могут возвести дополнительные ограждения на границе

Дополнительные временные ограждения могут установить на восточной границе с Россией для предотвращения незаконного пересечения. Об этом со ссылкой на финских пограничников сообщает общественный издание Yle.

Точное расположение ограждений, впрочем, как и их конструкцию или форму раскрывать не стали. В ведомстве отметили, что нереально установить заграждения вдоль всей восточной границы.

Протяженность сухопутной границы Финляндии и России составляет почти 1300 км.

Все пункты пропуска на границе закрыты из-за миграционного кризиса. Ожидается, что КПП могут заработать в феврале, но звучит информация, что запрет могут продлить. // фото wirestock/ freepik.com