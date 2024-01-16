Власти Финляндии не намерены открывать КПП на границе в феврале

В Финляндии склоняются к тому, чтобы не открывать КПП на границе с Россией и в феврале. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.

Отмечается, что власти Суоми не уверены в том, возможно ли вообще найти долгосрочное решение проблемы с наплывом мигрантов из третьих стран со стороны России.

«Правительство еще не решило, прекратит ли Финляндия рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от мигрантов, пересекающих восточную границу… Постоянного или долгосрочного решения проблемы на границе еще нет, и правительство не уверено, что оно может быть найдено»,

- говорится в сообщении.

Напомним, ранее Финляндия продлила до 11 февраля срок закрытия границы с Россией. Решение было принято на заседании Госсовета. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo