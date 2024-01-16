Профсоюзы Финляндии готовятся к забастовке в феврале

Массовые двухдневные забастовки охватят 14 финских предприятий 1 и 2 февраля. Остановку работы крупных заводов анонсировал профсоюз работников легкой и тяжелой промышленности Teollisuusliitto, сообщает yle.fi.

Финские профсоюзные организации намерены высказать свое несогласие с политикой правительства и изменениями в трудовой жизни, а также сокращением социального обеспечения. Центральное объединение профсоюзов SAK и центральное объединение профсоюзов наемных работников STTK намерены провести акцию протеста на Сенатской площади в Хельсинки.

Приступивший к работе в прошлом году кабинет премьер-министра Финляндии Петтери Орпо планирует сделать финский рынок более конкурентоспособным. До 2027 года планируется принять законы, которые уменьшают роль финских профсоюзов, вводят запрет на забастовки, упрощают увольнения, а также касаются страховых взносов, выплат по больничному листу и безработице.

Кроме того, причной грядущих забастовок является намерение правительства Финляндии провести пенсионную реформу в стране. // фото: pixabay.com