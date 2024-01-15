Гневные послания начали получать русскоязычные финны

Неприятное послание получили русскоязычные финны, выступающие за открытие границ между Финляндией и Россией.

Текст письма содержит угрозы и оскорбления, а также ошибки, получатель обратился в правоохранительные органы, сообщает «Фонтанка». Издание также приводит короткий отрывок из гневного послания.

В частности, там говорится, что финны помнят о вторжении, о том, что они не просили русских приезжать, говорится о ненависти и содержится предложение уехать, только в более грубой форме.

Письмо обсуждают в одном из чатов, где ведется координация протестных действий против решения о закрытии границы.

Граница с Россией остается закрытой на фоне миграционного кризиса.

В Финляндии проходят акции, как противников, так и сторонников решения властей о закрытии сухопутной границы с Россией. Одна из таких акция состоялась 13 января в Хельсинки. // фото wirestock/ freepik.com