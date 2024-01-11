11 января 2024, 15:40
Финны решили не открывать границу до 11 февраля
Власти Суоми приняли решение по работе погранпереходов на границе с Россией
Власти Финляндии продлили срок закрытия пограничных пунктов пропуска на границе с Россией.
Граница останется закрыта до 11 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Мари Рантанен.
При этом железнодорожный пункт пропуска Вайниккала продолжит функционировать.
Финны начали вводить ограничения на границе в ноябре прошлого года на фоне миграционного кризиса. С 30 ноября по 13 декабря были закрыты все погранпереходы, затем была возобновлена работа нескольких пунктов, но впоследствии финская сторона решила снова все закрыть с 15 декабря по 14 января. // фото wirestock/ freepik.com