Финны решили не открывать границу до 11 февраля

Власти Финляндии продлили срок закрытия пограничных пунктов пропуска на границе с Россией.

Граница останется закрыта до 11 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Мари Рантанен.

При этом железнодорожный пункт пропуска Вайниккала продолжит функционировать.

Финны начали вводить ограничения на границе в ноябре прошлого года на фоне миграционного кризиса. С 30 ноября по 13 декабря были закрыты все погранпереходы, затем была возобновлена работа нескольких пунктов, но впоследствии финская сторона решила снова все закрыть с 15 декабря по 14 января. // фото wirestock/ freepik.com