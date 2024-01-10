Нелегалы пытались проникнуть в Финляндию со стороны Карелии

КПП на границе закрыты, но нелегалы не оставляют попыток проникнуть через границу и попасть в ЕС.

Четырех человек задержали финны, сообщает портал 47news.ru. Они пытались перебраться в Суоми в районе Париккала, где расположен пункт пропуска «Париккала-Сювяоро» в Лахденпохском районе. Пограничники не стали раскрывать национальность, возраст и пол задержанных.

Пункты пропуска на границе между Россией и Финляндией были закрыты 15 декабря на фоне миграционного кризиса. Планировалось, что границу откроют 14 января. Однако с финской стороны стали звучать высказывания о том, что погранпереходы открывать не будут. // фото wirestock/ freepik.com