Финляндия на этой неделе примет решение о работе КПП на границе

Правительство Финляндии на этой неделе должно принять решение о работе КПП на границе с Россией. Власти Суоми намерены сохранить нынешние ограничения, пишет ТАСС.

Отмечается, что позиция кабинета министров с конца прошлого года не изменилась - границу намерены держать закрытой. Большое давление на правительство оказывает общество - согласно проведенным в декабре опросам большинство финнов поддерживают ограничения на границе с Россией.

Напомним, все пункты пропуска были закрыты 15 декабря из-за миграционного кризиса. Ограничения были введены на один месяц. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo