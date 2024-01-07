В Финляндии сгорела фабрика по производству сухарей

В Финляндии сгорела фабрика хлебопекарной компании Elonen в Тёуся, сообщает Деловой Петербург со ссылкой на Ilta-Sanomat. Пожар начался в пятницу, 5 января, но справиться с огнем пожарным удалось лишь к вечеру 6 января.

Здание площадью около 10 тысяч квадратных метров уничтожено пожаром: кровля обрушилась, остались только стены. Тушение пожара осложнял сильный холод: более 30 градусов ниже нуля. Замерзала спасательная техника, насосы и шланги.

Фабрика производила вафли, пончики и панировочные сухари. Здесь работали 50 сотрудников, которых теперь руководство компании обещает трудоустроить на других предприятиях.

Причина пожара устанавливается. // Фото: Ilta-Sanomat.