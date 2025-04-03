Греться осталось недолго, в Карелии ощутимо похолодает

Порадовались теплу и хватит, синоптики прогнозируют очередное погодное испытание для жителей Карелии.

Начиная с пятницы 4 апреля, температура войдет в рамки климатических норм, но в некоторые дни будет на 2-3 градуса холоднее обычного. Самые холодные дни ожидаются 5 и 6 апреля, а также 9 и 15 числа. По ночам в эти дни столбик термометра будет опускаться до минус 3, минус 8 градусов, при прояснении местами будет еще холоднее – до минус 10, минус 13 градусов. Днем воздух не будет прогреваться выше -2, +3 градусов. Пойдут снег и мокрый снег.

В карельском гидрометцентре считают, что после теплых конца марта-начала апреля контраст покажется очень заметным. Однако ничего необычного в этом нет. В последнее десятилетие похолодание в первой декаде апреля наблюдались в 2022, 2023 и 2024 годах.