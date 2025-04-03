Снег и дождь пойдут в пятницу в Карелии

В Петрозаводске в пятницу облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, снега. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный, умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +3, +5, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии в пятницу тоже облачно с прояснениями. Прогнозируют небольшие, утром и днем местами умеренные осадки, в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный, местами порывы до 15 метров в секунду, утром и днем северо-западный, северный умеренный, порывы до 15-20 метров в секунду, на северо-востоке до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3, -2, местами до -5, днем +1, +6.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -9, днем +3;

В Кондопоге ночью -5, днем +5;

В Медвежьегорске ночью -5, днем +4;

В Олонце ночью -5, днем +6;

В Пудоже ночью -7, днем +5;

В Сегеже ночью -7, днем +3;

В Сортавале ночью -5, днем +6;

В Суоярви ночью -6, днем +5.