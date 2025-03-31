31 марта 2025, 11:10
Происшествия

Грабители пытались расплатиться неисправной картой за покупки

Ущерб от преступления составил около четырех тысяч, подозреваемых удалось схватить
фото «Петрозаводск говорит»

Сотрудники медвежьегорского продуктового магазина нажали тревожную кнопку из-за ограбления.

Как оказалось, двое посетителей пытались расплатиться за покупки неисправной банковской картой. После неудачной попытки мужчины просто сбежали с пакетами с едой. Кассиру остановить визитеров не удалось. Ущерб составил около четырех тысяч рублей.

Росгвардейцы узнали описание грабителей и вскоре нашли двух похожих. Кассир их узнала. задержанных нарушителей передали полиции.

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