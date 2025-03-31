Житель Карелии покатал жену на угнанном автомобиле

В Кемском районе возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя одного из поселков. Мужчина обвиняется в совершении угона, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, мужчина гостил у товарища вместе с женой. Уходя из дома, он увидел ключи от автомобиля и предложил супруге прокатиться до дома с ветерком. Та согласилась. По дороге угонщик не справился с управлением и съехал в кювет.

Владелец машины утром не нашел ее на месте парковки и обратился в полицию. Подозреваемого быстро нашли. Автомобиль вернули хозяину.

Обвиняемый признал свою вину и активно содействовал расследованию. Его судьбу решит суд.