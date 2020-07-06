Грабителей, напавших на женщину в Петрозаводске, задержали в кафе

На проспекте Ленина в Петрозаводске в ночь на 2 июля неизвестные отобрали у женщины мобильный телефон. Нападавших было двое – девушка и молодой человек. К розыску подозреваемых в грабеже подключились дежурные наряды правоохранительных органов.

Сотрудники ППС вскоре обнаружили похищенный гаджет. Злоумышленники, вероятно, выбросили его на улице. Подозреваемых разыскали сотрудники вневедомственной охраны. Молодые люди, вероятно, почувствовали себя в безопасности и отдыхали в кафе.

Подозреваемых в грабеже задержали и передали полиции.