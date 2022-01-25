Грабитель напал на пожилую жительницу Карелии в подъезде

Неизвестный мужчина напал на 74-летнюю женщину в подъезде многоквартирного дома в Кондопоге, сообщили в пресс-службе МВД. Грабитель силой вырвал у пенсионерки сумку и скрылся. Пожилая женщина кричала мужчине вслед и просила вернуть похищенное, но безуспешно.

Потерпевшая рассказала полиции, что лишилась документов, мобильного телефона и 11 тысяч рублей, а после нападения почувствовала боль в руке. Полиция возбудила уголовное дело.

Угрозыск установил личность нападавшего. Под подозрением оказался 28-летний ранее судимый за аналогичные преступления кондопожанин. Молодой человек сказал, что забрал лишь деньги, которые спустил на алкоголь, сумку со всем содержим он закопал в сугробе. Полицейские впоследствии нашли похищенную сумку и вернули ее пенсионерке.

Фигуранту уголовного дела может грозить до семи лет лишения свободы. (фото pixabay.com, Leonhard_Niederwimmer)