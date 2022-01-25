Петрозаводчанину не выплатили 220 тысяч рублей зарплаты

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в срок дольше двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 годы неустановленное лицо, ответственное за выплату зарплаты на одном из предприятий, не обеспечило выплату денег работнику. В итоге сотрудник фирмы не получил зарплату на общую сумму более 220 тысяч рублей.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Также выявляются другие руководители предприятия, виновные в случившемся. Фото pixabay.com/Evgeny