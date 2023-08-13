Готовим детей к школе безопасно

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия организует «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Горячая линия будет проводиться с 14 по 25 августа 2023 года.

Звонки от жителей республики принимаются по телефону 8(8142) 79-74-20 в рабочие дни в период с 10 до 16 часов с перерывом с 13 до 13.45.

За получением консультаций можно обращаться в территориальные отделы Управления:

- г. Сегежа, ул. Мира, д. 38А, тел. (8-81431) 4-31-77;

- г. Беломорск, ул. Мерецкова, д.9А, тел. (8-81437) 5-10-08;

- г. Кемь, ул. Каменева, д. 12, тел. (8-81458) 5-46-11;

- г. Костомукша, ул. Звёздная, д. 23, тел. (8-81459) 5-11-32;

- п. Калевала, ул. Руны Калевалы, д. 14, тел. (8-81454) 4-18-39;

- г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, тел. (8-81457) 5-16-30;

- г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 10, тел. (8-81430) 4-79-05;

- г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 7, тел. (8-81433) 4-31-32;

- г. Лахденпохья, ул. Ленина, д.5Б, тел. (8-81450) 4-52-81;

- г. Олонец, пер. Красногвардейский, д.2Б, тел. (8-81436) 4-15-50;

- г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 6, тел. (8-81451) 7-75-77;

- г. Пудож, ул. Ленина, д. 48А, тел. (8-81452) 5-13-53. // Фото: Unsplash