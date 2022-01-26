Госуслуги и «ВКонтакте» будут бесплатными даже при нулевом балансе

Россияне смогут войти в Госуслуги и соцсеть «ВКонтакте» даже, когда на телефоне не будет денег. Перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым будет бесплатным при нуле на счете, утвердило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пишет Life.

Список бесплатных социально значимых сайтов в будущем могут расширить. Включение в перечень социально значимых ресурсов этих двух популярных у россиян сервисов эксперты посчитали справедливым.

По мнению директора Центра интернет-технологий Рустама Сагдатулина, на Госуслугах ежедневно заказывают до 6,5 миллиона различных услуг, поэтому его значимость трудно переоценить. Эксперт считает, что ресурс должен быть доступен каждому человеку в любой жизненной ситуации. Что касается соцсети, то, по мнению Сагдатулина, доступ к «ВКонтакте» должен быть простым и безвозмездным, как и доступ к экстренным службам. (фото pixabay.com, JESHOOTS-com)