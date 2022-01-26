Дворцовый мост подсветят в День освобождения Ленинграда

В Северной столице отметят 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщается на сайте администрации города. 27 января пролеты Дворцового моста подсветят оливковым и зеленым цветом. Это цвета ленты медали «За оборону Ленинграда» и почетного знака «Жителю блокадного Ленинграда». Оливковый цвет символизирует победу, а зеленый - жизнь.

«В последние годы традицию зажжения факелов на Ростральных колоннах дополняет особое световое оформление Дворцового моста. Художественная подсветка цвета ленточек Ленинградской Победы – это также напоминание о том, что всю блокаду разводные мосты продолжали работать, несмотря на бомбежки и артобстрелы, помогали городу жить и сражаться», - сказал губернатор Александр Беглов. Памятную подсветку включат дважды. Она будет работать 27 января с полуночи до 9:10 и с 17:10 до полуночи.

В преддверии Дня Ленинградской Победы подсветкой оформлены памятник в честь подвига 72-го Ижорского батальона в Колпино и памятник детям блокадного Ленинграда на Васильевском острове. (фото gov.spb.ru)