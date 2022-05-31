Гостя Карелии оштрафовали за чрезмерную тонировку на автомобиле

В Медвежьегорском районе сотрудники ДПС остановили водителя автомобиля из Ярославской области, который превысил скорость на 40 км/ч. Затем было выявлено еще одно нарушение, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Оказалось, что на боковых стеклах автомобиля гостя республики была нанесена тонировочная пленка, при этом она пропускала всего 11,5% света. Водитель был привлечен к ответственности и по этому поводу.

В Госавтоинспекции напомнили, что тонировка стекол может привести к ДТП, так как заметно ухудшает видимость. Водителей призвали соблюдать ПДД. Фото ГИБДД Карелии