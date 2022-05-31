Жителя Карелии избили до полусмерти деревянной палкой

В Кемском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в феврале этого года в одной из квартир поселка Рабочеостровск подозреваемый на фоне личной неприязни избил руками и деревянной палкой своего 46-летнего знакомого. Полученные потерпевшим травмы головы и тела были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый признался в совершении преступления. Известно, что ранее он уже был судим. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Фото Следственного комитета