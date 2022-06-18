18 июня 2022, 14:32
Гостиницы в России начнут работать по стандарту «все включено»
Аналогичный зарубежному сервис внедрят в российских отелях в 2023 году
Для российских гостиниц разработали стандарты популярного сервиса «все включено» и «ультра все включено». Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об этом на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
- До конца года они будут утверждены и заработают уже в следующем году, - уточнила Догузова.
Критерии сервиса разной степени звездности Ростуризм определил на основе мировых стандартов.
В частности, отели должны будут предоставить гостям несколько ресторанов, в том числе и круглосуточный, аниматоров и детские комнаты, теплые бассейны. // Фото: azstatus.ru