Гость в студии - представитель отряда «ЛизаАлерт» в Карелии

Гость в студии - региональный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Карелии Андрей Ротов. Часть вторая.

Оператор телеканала «Ника плюс» Евгений Евдокимов - волонтёр-поисковик. Помогает отряду «ЛизаАлерт» искать и находить людей. И сегодня, 5 декабря, в День волонтёра Евгений тоже принимает поздравления!

А всего в карельском отряде «ЛизаАлерт» около 200 человек. Волонтёры самоотверженно бросаются на помощь людям, потерявших своих близких. Большая радость, когда они находятся. Но бывает по-разному...

Как стать волонтёром, и почему люди идут в поисковики - в нашей программе «Гость в студии». // Видео: телеканал "Ника плюс".