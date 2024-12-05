С «безопасного» счета обязали вернуть деньги пожилой жертве мошенников

Прокуратура Питкярантского района провела проверку по заявлению 76-летней местной жительницы, которая стала жертвой мошенничества. Было установлено, что в марте прошлого года злоумышленники, позвонив женщине, ввели ее в заблуждение.

Они заставили поверить, что ей необходимо перевести деньги на якобы безопасный счет. В результате жертва перевела 420 тысяч рублей.

Эти средства поступили на счет жителя Псковской области, который предоставил мошенникам доступ к нему для последующего вывода денег.

Для защиты интересов пенсионерки прокурор подал в суд иск с требованием взыскать с владельца счета сумму неосновательного обогащения, равную размеру причиненного ущерба.

Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения контролирует прокуратура. // фото: pixabay.com