Гость избил администратора бара на севере Карелии

В Росгвардии рассказали, как прошли минувшие выходные в Карелии. В Петрозаводске 28 декабря в 10:38 сигнал тревоги поступил из кафе на улице Пирогова. Там за порчу имущества был задержан 40-летний мужчина.



В Олонце 29 декабря в 2:32 росгвардейцы выезжали в кафе на улице Ленина. 29-летний местный житель избил двух посетителей. Его задержали.

Еще один вызов в тот же день поступил из бара вблизи озера Подкова в Костомукше. Оказалось, что 34-летний гость нанес телесные повреждения администратору. Нарушителя порядка задержали.



Попытки пронести товар мимо кассы в магазина зарегистрировали в Петрозаводске и Питкяранте. Двое граждан были задержаны.

В Петрозаводске мужчина попытался забраться в охраняемую квартиру через балкон. 24-летнего злоумышленника задержали.

Всех нарушителей передали в полицию.