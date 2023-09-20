Госдума внесет изменения в закон о военном положении

20 сентября Государственная дума России приняла в первом чтении президентский законопроект, которым предлагается внести изменения в федеральные законы о чрезвычайном положении и о военном положении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Изменится порядок информирования международных организаций о введении военного положения в России, в частности, генеральный секретарь Совета Европы не должен будет информироваться о его введении.

"В пункте 1 (статьи 22 закона о военном положении) слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" исключить; в пункте 2 слова "и информированию генерального секретаря Совета Европы" исключить",

- говорится в тексте законопроекта.

Как отмечается в пояснительных материалах, в отношении России прекратила действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также ратифицированные протоколы к ней. В связи с этим необходимо было внести изменения в федеральные законы. // Фото: unsplash.com/ Filip Andrejevic.