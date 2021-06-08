08 июня 2021, 16:52
Госдума одобрила включение вакцинации от коронавируса в план прививок
Изменения позволят осуществлять закупку препаратов против новой инфекции за счет средств федерального бюджета
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок. Об этом сообщает ТАСС.
В законе предлагается уточнить, что национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинацию против «гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, (...) гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Такие изменения позволят осуществлять закупку препаратов против новой коронавирусной инфекции за счет средств федерального бюджета.
При этом уточняется, что вакцинация россиян от коронавируса останется добровольной даже после включения прививки в национальный календарь. Фото discover24.ru