Госдума одобрила включение вакцинации от коронавируса в план прививок

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок. Об этом сообщает ТАСС.

В законе предлагается уточнить, что национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинацию против «гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, (...) гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Такие изменения позволят осуществлять закупку препаратов против новой коронавирусной инфекции за счет средств федерального бюджета.

При этом уточняется, что вакцинация россиян от коронавируса останется добровольной даже после включения прививки в национальный календарь. Фото discover24.ru