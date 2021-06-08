08 июня 2021, 14:26
Движение на «Коле» остановится из-за разводки моста
Вверх по Свири 9 июня пройдет водолазный катер «ВМ-250»
9 июня с 11:10 до 13:10 движение по трассе «Кола» будет полностью перекрыто около Лодейного Поля в Ленинградской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Остановка движения транспорта будет связана с разводкой моста через Свирь на 236-м километре федеральной трассы. В эти часы вверх по реке пройдет водолазный катер «ВМ-250», в связи с чем и будут разводить мост.
Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото kakprosto.ru