Движение на «Коле» остановится из-за разводки моста

9 июня с 11:10 до 13:10 движение по трассе «Кола» будет полностью перекрыто около Лодейного Поля в Ленинградской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Остановка движения транспорта будет связана с разводкой моста через Свирь на 236-м километре федеральной трассы. В эти часы вверх по реке пройдет водолазный катер «ВМ-250», в связи с чем и будут разводить мост.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото kakprosto.ru