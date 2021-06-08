08 июня 2021, 14:26
Россия

Движение на «Коле» остановится из-за разводки моста

Вверх по Свири 9 июня пройдет водолазный катер «ВМ-250»

9 июня с 11:10 до 13:10 движение по трассе «Кола» будет полностью перекрыто около Лодейного Поля в Ленинградской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Остановка движения транспорта будет связана с разводкой моста через Свирь на 236-м километре федеральной трассы. В эти часы вверх по реке пройдет водолазный катер «ВМ-250», в связи с чем и будут разводить мост.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото kakprosto.ru

Обсудить
просмотр
188502
Метки: 
Ленинградская область
Лодейное поле
разводка моста
трасса Кола
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Свирь