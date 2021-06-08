Наказание за вождение в пьяном виде ужесточат

Сегодня Госдума поддержала законопроект, который ужесточает ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде. Проект закона принят во втором чтении. Изменения вносятся в статью 264-1 УК РФ («в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения»), передает РИА Новости.

Предлагается увеличить сроки лишения свободы за повторное управление в состоянии опьянения с двух до трех лет, а также поднять штрафы с 300 до 500 тысяч рублей. Сейчас размер штрафа составляет от 200 до 300 тысяч.

В качестве наказания предусмотрены и исправительные работы, ограничение свободы и принудительные работы. Виновный также будет лишен права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью». (фото zr.ru)