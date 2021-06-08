Жители Карелии возложили цветы к Вечному огню в честь Дня республики

В честь Дня республики, 8 июня, жители Карелии возложили цветы к Вечному огню в Петрозаводске, сообщает пресс-служба губернатора. Праздничные мероприятия в этом году пройдут в Калевале 11 сентября. К торжествам благоустроены территории, готовится культурная программа.

Сегодня горожане и официальные лица почтили память тех, кто в разные годы отдал свою жизнь при защите республики. Ранее жителей республики с праздником поздравил мэр Петрозаводска.

8 июня 1920 года постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета из местностей Олонецкой и Архангельской губерний была образована Карельская трудовая Коммуна. Согласно Закону Республики Карелия, с 1999 года 8 июня объявлено официальным праздником. (фото ИА «Республика»)