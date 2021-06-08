Почти десять тысяч зараженных коронавирусом выявлены в России 7 июня

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 9977 человек. Умерли 379 пациентов, выписаны - 8883. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 3817 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 846, в Ленинградской области - 86, в Архангельской области - 70, в Мурманской области - 49, в Вологодской области - 44.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь выявлена 5 145 843 раза. Скончались 124 496 человек.

Напомним, что в Карелии 7 июня Covid-19 выявлен у 59 человек. Фото gazeta.ru