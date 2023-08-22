Горят сараи и дома на Зареке. Петрозаводчане скупают огнетушители

Текст, фото: Елена Малишевская

Череда пожаров на Зареке не случайна. Так считают многие жители улиц Свирской и Луначарского. По их данным, на карте застройки Петрозаводска их деревянных домов уже нет: там по плану развития столицы Карелии стоят многоэтажки. Мы встретились с обеспокоенными горожанами, которые рассказали много интересных подробностей.

«Сначала хлопок, потом сразу большое зарево»,

- так вспоминают события ночи с 1 на 2 августа жильцы дома на ул. Луначарского, 49. Они уверены, что это был поджог. И в ту ночь не единственный: сначала загорелся сарай на улице Свирской, поэтому, когда на Луначарского приехала пожарная машина, она была пустая. Пока подключались к гидранту, спасать уже было нечего: двухэтажный дровяной сарай сгорел дотла.

И все-таки люди пожарным благодарны – было очень опасно. Задымился соседний дом, полузаброшенный, там остались жить всего две семьи. Загорелся электрический столб. Опалилась береза, растущая прямо рядом с 49 домом, если бы она разгорелась, пожар переметнулся бы и в их квартиры.

«Я с 2005 года живу в этом доме, и это уже третий пожар: горел сарай, потом был поджог моей квартиры, и вот снова. Есть такая версия – происходит зачистка территории. Знакомые риелторы говорят: ваших домов уже на картах нет, там стоят семиэтажки»,

- рассказывает Виктория.

Этот дом 1948 года постройки, признан аварийным фондом. Здесь живут восемнадцать семей, всего около 40 человек. Когда их будут расселять, они узнают только в следующем году, но до новых квартир еще не меньше пяти лет. Самый большой страх – случится пожар в доме, и их переселят в так называемый маневренный фонд. А там, согласно нормативам, шесть квадратных метров на человека. То есть Марии, например, у которой муж и трое детей, полагается всего 30 метров. Нередки случаи, когда люди годами, десятилетиями не могут вырваться из такого жилья, ютятся в комнатушках.

«Нас ведь проще поджечь. Турнут меня с детьми в какую-нибудь общагу, и все»,

- с горечью говорит Мария.

Семьи, живущие в доме, сегодня думают о самообороне – сначала заказали огнетушители. Потом соседи скинулись и установили дымовые датчики – на чердаке, на лестничных площадках. Они живут в страхе и с ощущением, что их никто не защитит. Страховые агенты отказываются страховать их имущество – слишком старый дом. После пожара приходил только участковый, бегло опросил жильцов. Ведется ли расследование, и будут ли наказаны виновные? В этом доме на Луначарского сильно сомневаются.

«Ни один представитель власти не пришел, не поинтересовался, нужна ли нам помощь. Они ведь только на открытия объектов ходят, ленточки перерезать. А когда у людей беда – сами как-нибудь».

У каждой семьи этого дома в сарае сгорело примерно по 15 тысяч рублей – столько стоили дрова, запасенные на зиму. Сейчас их придется покупать снова, но проблема еще и в том, что складывать дрова негде. Рядом – такой же сарай, но там все занято дровами жильцов других домов. Кто-то расположил поленницы просто на улице, но тоже не выход – скоро осень, а потом и снег. Кто-то покупает дрова сетками и сушит дома.

«Позвонили в министерство соцзащиты, спросили: может быть, какая-то помощь нам полагается? Сказали, что в этом случае нет. Работодатели тоже никакой матпомощи давать не хотят. Вот и получается, что мы опять со своими проблемами вынуждены справляться сами»,

- рассказывают жильцы дома.

Прошло три недели после пожара, никто пепелище не расчищает, никто пока не собирается строить новый сарай. А ведь жильцы полублагоустроенного дома имеют право на хранилище для дров. Более того, такая обгоревшая площадка опасна для детей, которых просто манит поиграть «на пожаре».

15 августа на Зареке полыхало снова: сначала загорелся сарай на улице Чернышевского, а через час и жилой дом на Радищева.

«Что-то очень часто горят сараи»,

- это самый мягкий комментарий в интернете по поводу серии пожаров.

Дом № 49 по улице Луначарского – не сарай. И в нем живут реальные люди, которые хотят спокойно спать, хотят какой-то минимальной защиты и помощи от государства. Кто регулярно устраивает поджоги на Зареке? Какой-то сумасшедший пироман, или это умышленные действия по заказу? Надеемся услышать ответ на этот вопрос от правоохранительных органов.