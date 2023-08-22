В сервисе доставки увидели одну из причин роста числа одиноких россиян

Число одиноких россиян за 20 лет выросло вдвое. Из 66,1 млн домохозяйств (люди, проживающие под одной крышей и ведущие совместный быт) 27,6 млн, или 40%, являются одиночками, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Института социально-экономических проблем народонаселения им. Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН.

К причинам роста числа одиноких людей относят поздний брак, большое количество разводов, разницу в продолжительности жизни и развитие сервиса доставок. Сервису организуют комфортную среду для одиночек.

В 2022 году рынок курьерской доставки вырос на 24,5% в основном за счет доставок из супермаркетов. // фото unsplash.com/ Jon Tyson