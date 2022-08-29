Горячая вода начнет возвращаться в дома петрозаводчан раньше на сутки

К 10:00 29 августа Петрозаводская ТЭЦ досрочно завершила подключение нового участка, сообщили в пресс-службе ПАО “ТГК - 1”.

Его построили в двухтрубном исполнении на улице Беломорской протяженностью 300 метров. Новый участок подключили системе и переключили потребителей с временной на основную теплотрассу с временной.

С 10 утра Петрозаводская ТЭЦ начала возобновлять подачу горячей воды в дома. Эта тепловая магистраль обеспечивает горячей водой и теплом жителей 8 районов в Сулажгоре, Октябрьском, Первомайском, Центре, Железнодорожном, на Зареке, Голиковке и Кукковке. Таким образом, энергетики завершили реконструкцию магистрального трубопровода. // Фото: пресс-служба ПАО “ТГК - 1”