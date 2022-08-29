Эпидемия ОРВИ пришла в Карелию, ковид тоже набирает силу

Жители Карелии стали гораздо больше болеть коронавирусом и обычными ОРВИ. Так, на 28 августа в республике ковид лабораторно подтвержден у 143041 человека, сообщили в Роспотребнадзоре.

Из общего числа заболевших 18829 – это дети, а 23722 – люди старше 65 лет. За неделю заболели коронавирусом 1822 человека, это на 31,2 процента больше, чем в прошлую неделю. Количество заболевших растет во всех возрастных группах.

Что касается ОРВИ, в Карелии зафиксировали 3224 случая. Эпидемический порог превышен на 122,9 процента за счет пациентов 15 лет и старше.

По сравнению с прошлой неделей заболеваемость ОРВИ выросла на 34,8 процента.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировали 1748 заболевших ОРВИ, это на 109,9 процента выше эпидемического порога. Болеют тоже в основном подростки и взрослые, а не маленькие дети.

Вирусов гриппа при обследовании пока нет обнаружили. Но даже с ОРВИ 14 человек на прошлой неделе пришлось госпитализировать. // Фото: pxhere.com