29 августа 2022, 12:49
Две УК в Петрозаводске меньше чем на 50% готовы к отопительному сезону
В целом управляющие компании подготовились к холодам, но есть отстающие
Подготовка к предстоящему отопительному сезону продолжается в Петрозаводске. Все необходимое уже выполнили на 100 процентов 22 управляющие организации, сообщили в пресс-службе мэрии.
В целом готовность жилого фонда составляет 94 процента. В многоквартирных домах идет промывка и опрессовка систем отопления. Первую уже выполнили в 1637 многоквартирных домах, вторую - на 1538 объектах.
Однако управляющие организации «Вектор чистоты» и «УК Территория» сильно отстают. Они демонстрируют меньше 50 процентов готовности. «Служба заказчика» обратилась в Госкомитет РК по строительному, жилищному и дорожному надзору. // Фото: pxhere.com