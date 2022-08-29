Две УК в Петрозаводске меньше чем на 50% готовы к отопительному сезону

Подготовка к предстоящему отопительному сезону продолжается в Петрозаводске. Все необходимое уже выполнили на 100 процентов 22 управляющие организации, сообщили в пресс-службе мэрии.

В целом готовность жилого фонда составляет 94 процента. В многоквартирных домах идет промывка и опрессовка систем отопления. Первую уже выполнили в 1637 многоквартирных домах, вторую - на 1538 объектах.

Однако управляющие организации «Вектор чистоты» и «УК Территория» сильно отстают. Они демонстрируют меньше 50 процентов готовности. «Служба заказчика» обратилась в Госкомитет РК по строительному, жилищному и дорожному надзору. // Фото: pxhere.com