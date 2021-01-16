Горожан приглашают участвовать в конкурсе «Зимние сказки Гипербореи»

Городской дом культуры продолжает прием заявок на конкурс «Зимние сказки Гипербореи», сообщает администрация Петрозаводска.

Ежегодное творческое состязание традиционно проходит в преддверии международного фестиваля ледовых и снежных скульптур «Гиперборея».

Участвовать в нем могут семейные команды, школы, детские сады, учреждения и организации. Для участия необходимо сделать из природного материала оригинальную фигуру, сфотографировать ее и загрузить снимок в альбом, размещенный на странице организаторов.

Фото творческих работ принимаются до 2 февраля.

Скульпторы могут выбрать любую идею для творчества. В качестве материала подойдут лед, снег, веточки, камешки, шишки и т.д. Использование красок не приветствуется. Композиция может быть установлена в лесу, во дворе, в парке или на любой уличной площадке.

Жюри оценит работы по десятибалльной шкале. При выборе победителей будут учитываться оформление, сложность, оригинальность скульптуры, тематическое соответствие. Авторов лучших композиций наградят дипломами и памятными подарками.

Более подробная информация о проекте представлена в группе «Зимние сказки Гипербореи». Там же можно увидеть работы участников прошлых лет. Вопросы, касающиеся организации конкурса, принимаются по телефону (8142) 76-21-22 или электронной почте: alichutina@yandex.ru.

Фото из группы «Администрация Петрозаводского городского округа»