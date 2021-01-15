23 карельских НКО выиграли президентские гранты в этом году

Победителями первого конкурса грантов текущего года стали 23 социально ориентированных некоммерческих организации из Карелии, сообщает министерство национальной и региональной политики республики.

Общая сумма привлеченных в регион средств составила более 30 миллионов рублей.

Среди победителей федерального конкурса: Общество вепсской культуры, АНО «Гуманитарный инновационный парк», Фонд территориального развития «Карьяла», АНО «Квартал» (Беломорский район), Благотворительный фонд имени Арины Тубис, Центр развития социального туризма, Карельский благотворительный фонд по поддержке социальных и культурных инициатив «Опора», Подростково-молодежный клуб «Богатырская застава», Центр развития добровольчества, Педагогический отряд «Параллели», КРОО «Поисковые отряды «Эстафета поколений», Спортивно-экологический клуб «Пилигрим», КРОО «Голубая дорога», КРОО «Муезерские сердца» и другие.

С итоговыми результатами можно ознакомиться на сайте Фонда.

В прошлом году 73 проекта карельских НКО получили в рамках конкурсов Фонда поддержку на общую сумму 101,6 млн рублей.

Изображение с сайта правительства Карелии