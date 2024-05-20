Горожан приглашают сделать Петрозаводск чистым

Экологическая акция «Чистый Петрозаводск» продолжается в карельской столице. За неделю прошло уже порядка 25 субботников, и намечены новые сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожан приглашают принять в них участие. Субботники пройдут в разных общественных пространствах. Ближайшие организуют в следующих районах:

— территория вблизи памятника Первой маёвке 1906 г. — 25 мая в 14:00;

— парк «Шиловка» — 26 мая в 13:00;

— сквер Карельских рун — 26 мая в 14:15;

— Зарецкий парк — 26 мая в 14:15;

— сквер Машиностроителей — 26 мая в 16:30.

Инициативные горожане могут сами провести субботники. Для этого нужно согласовать дату, время и место со специалистами администрации по телефонам: 71-35-66 или 71-35-90. О предоставлении инвентаря и вывозе мусора необходимо договориться заранее. // фото: администрация Петрозаводска