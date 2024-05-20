20 мая 2024, 16:40
Один школьный класс в Карелии ушел на карантин из-за гриппа и ОРВИ
Заболеваемость простудными инфекциями в республике ниже эпидпорога
На минувшей неделе, то есть 13 - 19 мая, в Карелии зарегистрировали 3116 заболевших гриппом и ОРВИ. Такую статистику привели в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Петрозаводске зафиксировали 1765 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом.
При том, что в карельской столице и в регионе в целом заболеваемость держится ниже эпидемиологического порога, один школьный класс ушел на карантин. Также за неделю зафиксировали 45 заболевших коронавирусом. // фото: «Петрозаводск говорит»