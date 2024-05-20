Петрозаводск начнут обрабатывать от клещей 27 мая

Если позволит погода, то столицу Карелии начнут обрабатывать от клещей с 27 мая, а завершат ко 2 июня. Об этом сообщили в мэрии.

Акарицидную обработку будут проводить на общественных территориях в Центре, на Ключевой, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке, в Соломенном, Железнодорожном районах и в районе Сулажгорский кирпичный завод. Специалисты обработают места отдыха горожан и возле пешеходных дорожек.

По данным Роспотребнадзора на 19 мая, от клещей в Петрозаводске пострадали 47 человек. // фото «Петрозаводск говорит»