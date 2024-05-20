В «Саду памяти» в Сквере воинской славы Кондопоги посадили деревья

Представители предприятий группы компаний «Карелия Палп» совместно с жителями города, при участии районной администрации, депутатского корпуса, предпринимательского сообщества города, высадили в Сквере воинской славы Кондопоги 26 саженцев голубой ели в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участие в акции «Сад памяти» означает для нас связь поколений и дает возможность поклониться подвигу дедов и прадедов, отдавших жизни за будущее своей Родины. Живые зеленые памятники будут напоминать о героизме и мужестве защитников, которые сражались за нашу страну,

— отмечает управляющий директор Кондопожского ЦБК Сергей Байдин.

К всероссийской акции присоединились и учащиеся кондопожского отделения лесотехнического техникума, школ города, а также воспитанники детского сада. Под руководством профессионалов «Кондопожского лесопромышленного хозяйства» (входит в состав группы компаний «Карелия Палп») некоторые из ребят посадили первое в своей жизни дерево.

Мы традиционно совместно с представителями группы компаний «Карелия Палп» участвуем в столь благородной акции как «Сад памяти». Подобные мероприятия трудно переоценить, они имеют комплексное воспитательное воздействие как на детей, так и на взрослых: укрепляют чувство патриотизма, формируют экологическую культуру подрастающего поколения,

— считает директор МКУ «Управление образования и культуры» Кондопожского муниципального района Елена Мотрий.

//Фото: пресс-служба группы компаний "Карелия-Палп"