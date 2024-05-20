Сбербанк и правительство Петербурга обсудили новый вектор развития

В Петербурге состоялась встреча руководства Сбербанка с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил:

Ключевые наши задачи в регионе – качественное и быстрое решение финансовых вопросов населения, бизнеса и правительства. Мы готовы инвестировать в ГЧП-проекты и уже работаем по таким направлениям, как обращение с ТКО, дорожная сфера и здравоохранение. Продолжим развивать сотрудничество с городом в этой и других областях – у Сбера есть вся необходимая экспертиза и возможности для этого.

В этом году исполнилось пять лет проекту «Единая карта петербуржца». На встрече обсудили очередной вектор его развития – создание и интеграцию в цифровую экосистему «Единая карта петербуржца» нового сервиса «ЕКПДети». Совместно с правительством Сбер готов реализовать масштабный проект по выпуску детских банковских карт, предназначенных для оплаты питания, прохода в школы и проезда на общественном транспорте.

На встрече также подвели итоги пилотных проектов по внедрению голосового заполнения медицинских документов Voice2Med (продукт группы компаний ЦРТ – партнёра Сбера) в медицинских учреждениях Петербурга. Результатом эксперимента стало двукратное снижение нагрузки на врачей, сокращение времени ожидания для пациентов и, соответственно, уменьшение количества жалоб. Стороны договорились о продолжении сотрудничества в этом направлении, а также в рамках проекта по внедрению системы дистанционного мониторинга больных с сахарным диабетом, гипертонией и другими заболеваниями.

Сотрудничество со Сбербанком – это всегда быть впереди. Без цифровизации, без тех программных продуктов и платформ, которые делает банк, сложно представить развитие Петербурга как мегаполиса 21 века. Президент России поставил перед нами задачу – сделать Северную столицу именно таким городом. Развивать его необходимо по ключевым направлениям – образованию, здравоохранению, кредитной политике, цифровым услугам,

- сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Александр Беглов выразил уверенность, что Сбербанк и далее будет партнёром города в решении важных экономических задач, воплощении социально значимых проектов и прежде всего – в дальнейшей цифровой трансформации в приоритетных отраслях экономики.