Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 2 марта

«Пятый канал» представил гороскоп для всех знаков зодиака на 2 марта. Овнам сегодня рекомендовано провести время с близкими и теми, кто поддерживал людей этого знака. Также Овнам рекомендуют произнести сегодня слова благодарности, задуматься о волонтерстве или посвятить время общественным работам.

Тельцам звезды рекомендуют более тщательно заняться своим бюджетом, правильно инвестировать свои средства, но не забывать о благотворительности. Также звезды рекомендуют подумать о том, чтобы немного выйти из своей зоны комфорта.

Близнецам звезды советуют избавиться от скелетов, которые отвлекают от дальнейшего роста и самореализации. При этом совсем необязательно все кардинально менять, можно начать с малого. Также тельцам рекомендуют поблагодарить тех людей, хочется сказать «спасибо».

Ракам звезды советуют научиться делегировать полномочия, постараться достичь гармонии в мыслях и поступках. Также Ракам рекомендуют довериться случайному человеку, который, возможно, окажется чем-то большим, чем кажется на первый взгляд.

У Львов наружу рвется творческий потенциал. Звезды рекомендуют накормить зверя, который поможет создать что-то великолепное. У Дев в этот день усилятся способности ясновидения, яснослышания. А хороший способ следить за своими истинными желаниями – вести дневник.

Весам советуют оставаться верными своим целям, но уберечь себя от того, чтобы работа стала центром жизни. Скорпионам советуют перестать откладывать то, что можно сделать уже сегодня. Скорпионы в состоянии справиться с непростыми невзгодами.

Стрельцы сделали грязную работу и заложили основу, поэтому могут готовиться к приятной части. Звезды дают им совет - «куйте железо, пока горячо». Также Стрельцам рекомендовано не упустить главную возможность своей жизни.

Звезды говорят, что Козероги двигаются в правильном направлении. У Водолеев близится еще один переломный момент. Они устанавливают нереальные цели и потерпят неудачу. Однако звезды советуют не унывать, а в следующий раз грамотно оценивать силы и не растрачиваться по мелочам. Звезды советуют Рыбам не изводить себя по пустякам, а направить энергию на построение чего-то важного.