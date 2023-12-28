Городской транспорт будет работать бесплатно в Петрозаводске с 18:00

Общественный транспорт в столице Карелии в новогодний вечер будет работать бесплатно. О новогоднем подарке горожанам сегодня сообщила сити-менеджер Инна Колыхматова.

Проезд будет бесплатным в троллейбусах и автобусах перевозчика «Транс-Балт» с шести часов вечера 31 декабря.

«Проезд во всех троллейбусах и автобусах №5, 14 и 29 будет бесплатным. Праздничная акция продлится до последних рейсов в последний день уходящего года»,

- написала глава Петрозаводска.

Общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. // фото «Петрозаводск говорит»