28 декабря 2023, 12:25
Городской транспорт будет работать бесплатно в Петрозаводске с 18:00
Власти города подготовили новогодний подарок для петрозаводчан и гостей карельской столицы 31 декабря
Общественный транспорт в столице Карелии в новогодний вечер будет работать бесплатно. О новогоднем подарке горожанам сегодня сообщила сити-менеджер Инна Колыхматова.
Проезд будет бесплатным в троллейбусах и автобусах перевозчика «Транс-Балт» с шести часов вечера 31 декабря.
«Проезд во всех троллейбусах и автобусах №5, 14 и 29 будет бесплатным. Праздничная акция продлится до последних рейсов в последний день уходящего года»,
- написала глава Петрозаводска.
Общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. // фото «Петрозаводск говорит»