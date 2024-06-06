Горнолыжный бальнеологический курорт построят в Карелии

6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума между Правительством Карелии и ООО «Горнолыжный рекреационный бальнеологический курорт «Спасская губа» подписано соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта. Он предполагает создание всесезонного горнолыжного рекреационного бальнеологического курорта «Вереяр».

– Для Карелии развитие туризма является приоритетной стратегической задачей, и мы рады, что нам удалось привлечь такой масштабный интересный проект по созданию всесезонного курорта мирового уровня с фокусом на горнолыжную и лечебно-профилактическую инфраструктуры. Открытие курорта обеспечит поступление в бюджет республики дополнительно нескольких миллиардов рублей, – заявил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Местом локации проекта определено село Спасская Губа Кондопожского района. Предполагается, что курорт будет принимать 280 тысяч туристов в год.

– Общая площадь комплекса составит 5 тысяч га. Здесь предусмотрен большой номерной фонд – отели, коттеджи, таунхаусы. Первая изюминка проекта – это будет горнолыжный курорт: 40 км трасс, 14 подъемников. Вторая изюминка – это бальнеологический курорт с 250 оздоровительными процедурами, – рассказал президент ООО «ГРБК «Спасская губа» Алексей Мазин.

Рядом с курортом находятся два оздоровительных учреждения: санаторий «Марциальные воды», основанный Петром Первым в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Также в Кондопожском районе находится клиника «Кивач» – лечебно-профилактическое учреждение, специализирующееся на оказании медицинских услуг широкого профиля. Таким образом, в Карелии будет создан медицинский кластер, включающий в себя три популярных у туристов и гостей Карелии объекта.

– Объем инвестиций по проекту составляет 21 млрд рублей. Правительство Карелии рассматривает проект в качестве якорного резидента особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Спасская Губа». Сегодня мы уже готовим заявку на создание ОЭЗ. На территории будет установлен особый правовой режим для инвесторов, налоговые льготы, планируется масштабное развитие инженерной инфраструктуры, – сообщил Артур Парфенчиков. // Фото: gov.karelia.ru