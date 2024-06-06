Женщину экстренно доставили вертолетом в Петрозаводск

Сегодня вертолет санавиации доставил в Петрозаводск 72-летнюю жительницу Лахденпохского района. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

По данным ведомства, пенсионерка накануне была госпитализирована с острым инфарктом миокарда в Сортавальскую ЦРБ. Ее поместили в палату реанимации и интенсивной терапии неврологического отделения. Местные врачи оказали женщине первую помощь. Было решено отправить ее в столицу республики.

В четверг вертолетом санитарной авиации пациентка была транспортирована в региональный сосудистый центр Республиканской больницы имени Баранова для экстренного чрескожного вмешательства.

Всего с начала года вертолет санавиации перевез 92 пациентов из разных районов Карелии. // Фото: unsplash.com / Vlad Sabila