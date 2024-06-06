06 июня 2024, 17:01
Женщину экстренно доставили вертолетом в Петрозаводск
Вертолет санитарной авиации в четверг транспортировал пожилую пациентку из Лахденпохского района в столицу Карелии
Сегодня вертолет санавиации доставил в Петрозаводск 72-летнюю жительницу Лахденпохского района. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.
По данным ведомства, пенсионерка накануне была госпитализирована с острым инфарктом миокарда в Сортавальскую ЦРБ. Ее поместили в палату реанимации и интенсивной терапии неврологического отделения. Местные врачи оказали женщине первую помощь. Было решено отправить ее в столицу республики.
В четверг вертолетом санитарной авиации пациентка была транспортирована в региональный сосудистый центр Республиканской больницы имени Баранова для экстренного чрескожного вмешательства.
Всего с начала года вертолет санавиации перевез 92 пациентов из разных районов Карелии. // Фото: unsplash.com / Vlad Sabila